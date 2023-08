- Le nouveau DLC de Humankind dispo en précommandes

Publié le Mercredi 30 août 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Incarnez les peuples d'Océanie

Humankind est un jeu de stratégie type 4X (eXplore, eXploit, eXpand, eXterminate) disponible depuis 2020 sur PC et consoles Xbox et Playstation.Le nouveau DLC : Cultures of Oceania ajoute 6 nouvelles cultures - soit 6 nouvelles factions jouables - provenant d'Océanie.Chacune de ces nouvelles cultures est orientée vers un domaine différent et accompagnée d'une nouvelle merveille.Le DLC Cultures of Oceania est déjà disponible en précommandes, et sortira le 11 septembre prochain.Pour accompagner ce DLC, une mise à jour gratuite est prévue, ajoutant une nouvelle faction : Les Pirates des Caraïbes, et améliorant le gameplay naval et les systèmes de gestion de ressources.