- Hawked : une bêta sur playstation en approche

Publié le Mercredi 30 août 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

La chasse au trésor en Battle Royale

Après le succès de la bêta ouverte de Hawked sur PC, MY.GAMES, éditeur et développeur du jeu, a confirmé l'arrivée prochaine d'une nouvelle bêta ouverte, cette fois-ci cross-plateformes.Les joueurs détenteurs d'une console Playstation pourront donc se joindre aux joueurs PC du 31 août au 4 septembre 2023.Pour rappel, Hawked est un jeu de tir et d'extraction dans lequel plusieurs équipes de 3 joueurs font la courses à qui parviendra à récupérer le plus de trésors avant de quitter la carte.Les joueurs devront surmonter de nombreux dangers, parmi lesquels des monstres, mais aussi tout un tas de pièges mortels.