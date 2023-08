- Glassbreakers : Champions of the Moss, un jeu de stratégie en VR

Publié le Mercredi 30 août 2023 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

Le concept est intéressant

Glassbreakers : Champions of the Moss est un jeu en réalité virtuelle (VR), il vous faudra donc être équippé d'unIl s'agit d'un jeu de stratégie compétitif en 1 contre 1. Les joueurs doivent former une équipe de trois champions parmi une liste amenée à s'étendre avec le temps.Chaque champion possède des capacités uniques et créer une équiper avec une bonne synergie vous donnera un avantage certain pour remporter la victoire.Glassbreakers promet une grande varité de gameplay, avec de nombreuses combinaisons de champions, et des objectifs apparaîssant sur le plateau de jeu.Glassbreakers : Champions of the Moss est un jeu free to play.Vous pouvez déjà jouer à l'accès anticipé en le téléchargeant via Meta , les joueurs Steam devront patienter encore un peu.