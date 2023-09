Anomaly Agent s'est infiltré au Steam Next Fest

Publié le Jeudi 31 août 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Musique Synthwave au rendez-vous !

Steam Next Fest, aussi appelé Steam Néo Fest, est un évènement récurrent organisé par la plateforme Steam pour mettre en avant les sorties du moment.La prochaine édition aura lieu du 9 au 16 octobre prochain, et c'est à cette occasion que sortira Anomaly Agent.Il s'agit d'un jeu indé d'action et de plateformes 2D en style Pixel Art dans un univers cyberpunk.Le jeu promet des combats dynamiques, durant lesquels vous devrez tirer parti de l'environnement pour prendre l'avantage.On a pas encore beaucoup d'infos en dehors du trailer d'annonce qui date d'il y a maintenant 3 mois.Vous pouvez aussi visiter la page Steam du jeu pour vous faire votre avis.