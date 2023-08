(Test) Ride 5 (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mercredi 30 août 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Ride the bullet...

Qui de mieux placé que de Cedric pour nous parler aujourd'hui de Ride 5, le dernier jeu de courses de motos signé Milestone ?Après des vacances bien méritées, et quelques heures de routes sur le trajet du retour, notre rédac' chef s'est remis en pistes avec un jeu de courses. J'espère qu'il n'en a pas marre de bouffer de l'asphalte !Si vous aimez la vitesse, et que vous connaissez la différence entre un V10 et un V12 (ou pas) je vous invite à lire le test de Ride 5.