Saints Row (2022) sur Steam

Publié le Jeudi 31 août 2023 à 10:20:00 par Romain Cappelletti

Grosse promo sur la version steam

Après une sortie, suivie de débuts mitigés, Saints Row, le reboot de la fameuse série de jeux du même nom, se fait une place sur la plateforme Steam.Jusqu'à présent, la version PC de Saints Row n'était disponible que via Epic, et on sait combien cela peut refroidir certains joueurs.Notez que, depuis son lancement, Saints Row s'est vu ajouter un certain nombre de contenu, parmi lesquels on note notamment :- Deux nouveaux district qui élargissent l'espace de jeu.- Une refonte des combats- Un nouveau mode solo disponible dans le Pass d'extension- 2 extensions majeures du mode histoire (aussi disponibles dans le Pass).L'arrivée de Saints Row sur Steam clotûre la vague d'extensions de cet été, en effet, 3 extensions ont été rendues disponibles pour allonger et diversifier le contenu de l'aventure.Saints Row est en promotion jusqu'au 31 août (aujourd'hui !) alors c'est le moment de profiter de la réduction de 67% si vous comptez faire l'acquisition du jeu.