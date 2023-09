Daymare : 1994 Sandcastle est là

Publié le Jeudi 31 août 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Ah yes, les jeux d'horreur... mes préférés...

Préquel à Daymare : 1998, Daymare : 1994 Sandcastle est un survival horror inspiré des classiques du genre.L'action prend logiquement place en 1994, alors qu'un accident biologique a fait d'un centre de recherche un abri pour toutes sortes de créatures horrifiques.Vous devrez vous armer de courage, et arpenter les couloir du centre aux commandes de l'agent Reyes, équippée de puissantes armes dont elle risque fort d'avoir besoin.Daymare : 1994 Sandcastle est déjà disponible sur PC et consoles Xbox et Playstation.