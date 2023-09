Rise of the Triad : une nouvelle date pour le remake pour les versions consoles

Publié le Jeudi 31 août 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Le retour d'un FPS oublié

Rise of the Triad : Ludicrous Edition est le remake de Rise of the Triad, un FPS mythique sorti en 1994.Sorti le 31 juillet 2023 sur PC, le développement du jeu a souffert d'un léger retard sur consoles. Cependant, une nouvelle date a été communiquée, et Rise of the Triad : Ludicrous Edition devrait sans fautes sortir le 29 septembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch.Plus exactement, le jeu ne sort pas vraiment sur PS5 et Xbox Series, mais sera jouable sur ces consoles via la rétrocompatibilité.Le jeu vous propose de revivre la campagne, ou de foncer dans la mêlée dans un mode multijoueur voyant s'affronter 11 participants.