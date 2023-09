Relic Hunters Legend : accès anticipé

Publié le Jeudi 31 août 2023 à 11:50:00 par Romain Cappelletti

Je refuse de croire qu'un canard puisse être le méchant de l'histoire

Gearbox Publishing, et le développeur brésilien Rogue Snail présentent l'histoire et les personnages de Relic Hunters Legend lors d'un nouveau trailer promotionnel.Une annonce important accompagne ce trailer : la sortie en early access du jeu sur PC via Steam, le 25 septembre prochain !Pour rappel, Relic Hunters Legend est un looter-shooter en vue de dessus dans lequel vous devrez chercher des trésors et trouver la bagarre ! Le jeu promet un vaste éventail d'arme et une grande diversité de gameplay, avec des personnages et des compétences personnalisables.