Cats on Duty annoncé

Publié le Jeudi 31 août 2023 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

Un poil trop perché à mon goût

Entre tower defense et match-3, Cats on Duty est un jeu un peu décalé dans lequel vous devrez diriger des chats protégeant leur territoire.Connectez les gemmes pour obtenir des ressources nécessaires à l'achat et à l'amélioration de nouvel équipement pour vos chats.Le jeu est dans un style Pixel Art trop mignon et promet une grande diversité de chats, ainsi qu'un grand nombre de surprises loufoques.Le jeu n'a pas encore de date de sortie, mais devrait être disponible sur PC, via Steam , et consoles.