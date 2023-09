(Test) Rise of the Triad Ludicrous Edition (PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Jeudi 31 août 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Ok Boomer

Remake n'est pas toujours synonyme de lifting HD, et Rise of the Triad : Ludicrous Edition en est la preuve.Néanmoins, cette nouvelle édition d'un FPS culte pourtant oublié a le mérite de remettre sur le devant de la scène un classique des FPS originaire des années 90.C'est Cedric qui s'est chargé du test, ça vaut mieux, car l'humble stagiaire que je suis est plus jeune que la licence.