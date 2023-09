- Bahnsen Knights, la suite de Mothmen 1966 et de Varney Lake

Publié le Vendredi 1 septembre 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Ça pique un peu les yeux...

Bahnsen Knights est un visual novel, troisième volet d'une trilogie comprenant Mothmen 1966 et Varney Lake, dans un style bien rétro, bien pixelisé.Une démo est déjà disponible sur Steam , et vous pourrez bientôt accéder à une version étendue de cette dernière à l'occasion du Steam Next Fest L'agent Boulder enquête sur les Nahnsen Kights, un culte prêchant que le royaume du Diable n'est pas sous terre, mais dans le ciel.Nahnsen Kights sortira le 26 octobre prochain, sur PC et consoles.