- Affogato : une sorcière barista

Publié le Vendredi 1 septembre 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Pour vous les weebs

Affogato est un mixe entre RPG, reverse tower defense et visual novel, dans un style graphique d'anime japonais.Vous incarnez une sorcière et gérante de café en alternant les phases "slice of life" dans lesquelles vous rencontrerez de nouveaux personnages et ferez tourner votre commerce, avec les phases de combat / reverse tower defense, dans lesquelles vous ferez parler vos talents de sorcières.Ce RPG assez unique en son genre vous permettra aussi de personnaliser votre café, pour qu'il corresponde à vos goûts et votre personnalité.Affogato est déjà disponible sur Steam . Notez qu'il n'existe pas de version française.