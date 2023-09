Pokémon GO, de nouveaux Pokémon à capturer

Publié le Lundi 4 septembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Arrivée imminente

Toujours très joué et suivi en raison notamment d'une certaine dynamique d'événements, Pokémon Go annonce l'arrivée de nouveaux Pokémon. Une nouvelle saison débarque, baptisée "Des aventures à foison" et offrira la possibilité d'attraper des Pokémon de Paldea, à savoir Poussacha, Chochodile et Coiffeton, découverts dans les jeux Pokémon Ecarlate et Violet sortis sur Nintendo Switch.De nouveaux bonus débarquent également, une nouvelle étude spéciale gratuite, de nouveaux objets pour les avatars... sans oublier le mois d'octobre, qui sera dédié à Halloween.Une nouvelle vidéo a été diffusée pour expliquer tout ça.