Borderlands : Le 3 sur Switch, la totale sur le reste

Publié le Lundi 4 septembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Fallait pas se sentir obligé...

2K Games et Gearbox Software ont annoncé la sortie de Borderlands Collection : La Boîte de Pandore arrive sur PC via Steam, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et PlayStation 5. Cette compilation rassemble les six jeux de base, à savoir Borderlands, Borderlands 2, Borderlands : The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands, Borderlands 3 et New Tales from the Borderlands, ainsi que tous leurs contenus additionnels.Cette compilation est vendue 149,99 € et est, pour quelques temps, en promo à 59,99 €... Notez que si vous possédez déjà l'un des jeux de la saga, le prix en sera d'autant diminué.D'autre part, le jeu Borderlands 3 Ultimate Edition, comprenant le jeu de base et six DLC, arrive sur Nintendo Switch le 6 octobre 2023.