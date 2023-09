Unawake, un FPS Dark Fantasy sur PC

Publié le Lundi 4 septembre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Le dormeur doit se réveiller

Les développeurs de RealityArt Studio et l'éditeur Toplitz Productions bossent sur Unawake, un FPS Dark Fantasy à sortir sur PC cette année, si tout va bien (mais fin d'année par contre).Une nouvelle vidéo de gameplay a été diffusée.Plongé en pleine guerre entre l'enfer et le paradis, au milieu d'une cité cauchemardesque, vous allez décider du destin de l'humanité. De nombreuses armes et compétences devraient vous y aider...