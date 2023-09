- Enchanted Portals : petits combats en 2D

Publié le Mardi 5 septembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Harry empoté

Ambiance cartoon pour ce petit jeu de plateformes en 2D, au design cartoon et à jouer en coop, pour Enchanted Portals. Le jeu, signé Xixo Games Studio, sort demain.Il vous raconte l'histoire de Bobby et Penny, deux apprentis magiciens, explorant divers mondes remplis de créatures féroces. Le but est de retrouver le livre magique qu'ils ont égaré et revenir dans leur propre dimension.Le jeu sort sur PC, Xbox Series et PS5. Les versions PS4, Nintendo Switch et Xbox One sortiront plus tard.