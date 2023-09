- Hogwarts Legacy : Lâ€™HÃ©ritage de Poudlard s'offre un making-of

Publié le Mardi 5 septembre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Un développement mené à la baguette

Le jeu qui est, sans doute, le jeu de l'année (compte tenu de sa qualité et du nombre de fans), j'ai cité Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, s'est offert un petit making-of pour vous permettre de découvrir les coulisses de sa création.Notez qu'il s'agit simplement d'un avant-goût : plus tard dans l'année, un long documentaire sera mis en ligne sur Youtube pour découvrir tout le développement du jeu, les challenges, les problèmes, les solutions trouvées...On vous laisse découvrir ça en vidéo, donc, en vous rappelant que le jeu est disponible que PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, et qu'il arrive le 14 novembre sur Nintendo Switch.