Top des ventes de jeux vidÃ©o en France

Publié le Mardi 5 septembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

L'Abbaye de Cîteaux

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) Armored Cored VI (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Pikmin 4 (Nintendo Switch) Gran Turismo 7 (PS5)

Armored Cored VI Grand Turismo 7 Spider-Man Morales

Armored Cored VI Diablo IV Forza 5 Horizon - Premium Edition

Hogwarts Legacy Grand Turismo 7 Spider-Man Morales

Hogwarts Legacy FIFA 23 GTA V

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mario Kart 8 Deluxe Pikmin 4

Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition Les Sims 4 : Vie au Ranch Minecraft Java & Bedrock

Cette semaine encore, le SELL nous livre son top des ventes de jeux vidéo en France. Il s’agit de la 34semaine de 2023.Comme chaque semaine d’ailleurs, parce que la France est le pays du fromage, nous l’illustrons l'un deux. Et cette fois-ci, c'est L'Abbaye de Cîteaux qui est à l'honneur., Il s'agit d'un fromage fermier au lait thermisé de vache, à pâte légèrement pressée non cuite et à croûte lavée. Il nous vient de la région Bourgogne-Franche-Comté.Pas grand-chose de nouveau dans le top, si ce n'est l'arrivée méritée de Armored Core VI et le retour inattendu de Gran Turismo 7, sans doute porté par le film de merde sorti au cinéma et que tous les petits fans de PlayStation n'ont sans doute pas manqué d'aller voir en rêvant devenir eux aussi célèbres grâce à leurs compétences dans le jeu vidéo. Monde de merde.