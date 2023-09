- Lords of the Fallen, 17 minutes de gameplay

Publié le Mardi 5 septembre 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Plus c'est long...

Comme vous n'avez sans doute rien à foutre d'autre, soit pendant les cours face à un prof aussi passionnant qu'un examen de proctologie, ou face à un patron aussi stimulant qu'un petit morceau de peau coincé dans la braguette, Hexworks, le studio de développement, a dévoilé une vidéo de 17 minutes de gameplay de son Lords of the Fallen, histoire de vous aider à passer le temps.Pour rappel, il s'agit d'un action-RPG qui sortira le 13 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.Ambiance Dark Fantasy pour ce reboot du jeu éponyme sorti en 2014 qui vous emmènera dans xiom, le royaume des vivants, et Umbral, le royaume des morts. Chacun avec sa propre ambiance, ses propres ennemis, ses propres personnages... et sa propre façon de jouer.