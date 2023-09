Rune Factory 3 Special est sorti sur PC et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 6 septembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Vous êtes un mouton

La version remasterisée et étendue du jeu Rune Factory 3, qui devient pour l'occasion Rune Factory 3 Special, est désormais disponible sur PC et Nintendo Switch. Cette dernière plateforme accueille d'ailleurs une sortie physique du jeu.Dans Rune Factory 3 Special vous incarnez Micah, un jeune homme pouvant se transformer en monstre à l'apparence d'un mouton doré, appelé wooly. Vous vous réveillez amnésique et allez vous retrouver embarqué dans un conflit de longue date entre humains et monstres. Vous allez donc jouer les ambassadeurs entre les races pour rétablir la paix, tout en essayant de percer les mystères de votre existence...Un JRPG classique, avec plein de personnages, du loot à n'en plus finir et même de la séduction entre héros...