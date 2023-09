Abriss, le jeu de construction et déstruction, est sorti

Publié le Mercredi 6 septembre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

BTP mon amour

Récompensé pour la "meilleure conception graphique" au German Computer Game Award 2023, Abriss est un mélange de construction et de déstruction. Niveau après niveau, vous allez devoir construire des édifices de plus en plus complexes pour, au final, les faire s'écraser sur des cibles données.Le jeu s'inspire des œuvres surréalistes des artistes Zdzisław Beksiński et Hans Rudolf Giger, et, plus douloureux pour les oreilles et les yeux, de la musique électronique et de l'architecture constructiviste et brutaliste allemandes.En plus du mode campagne, Abriss propose un mode Endless dans lequel vous devrez faire le meilleur score possible, ainsi qu'un mode bac à sable pour laisser s'exprimer votre créativité et la partager avec la communauté via le steamworkshop.Le jeu est désormais disponible en version complète, sur Steam