Serum, un jeu de survie flippant

Publié le Mercredi 6 septembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La drogue, c'est mal

Développé par le studio indépendant polonais Game Island et édité par Toplitz Productions, Serum est un mélange de survie, de craft, d'exploration, de furtivité, jouable en solo ou en coop.Vous vous réveillez dans un endroit inconnu et dangereux. On vous a transféré dans le corps un liquide vert fluorescent et mis un implant étrange... ce serum sera désormais la clef de votre survie...Vous devrez combattre des monstres et explorer les lieux à la recherche de nouvelles technologies. Et tenter de ne pas... trop muter.Le jeu est prévu sur PC, pour le début de l'année prochaine.