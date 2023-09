Chants of Sennaar est disponible

Publié le Mercredi 6 septembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Babel, c'est pas le nom d'un fromage ?

Focus Entertainment et Rundisc viennent de sortir Chants of Sennaar sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Il s'agit d'un puzzle game dans lequel vous allez tenter de décoder des langues anciennes, afin d'en percer les mystères. Ainsi, vous pourrez sauver les peuples de la Tour et rétablir l'équilibre.Le jeu s'inspire du mythe de la Tour de Babel dans lequel les différents peuples de la Tour ont perdu contact, de telle sorte qu'ils ne sont plus capables de communiquer entre eux, leurs langages respectifs ayant évolué de manières différentes.Le jeu se veut, avant tout, poétique et veut offrir une expérience enchanteresse.