EA Sports WRC, le successeur de Dirt Rally

Publié le Mercredi 6 septembre 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Encore un nouveau nom

EA Sports a annoncé la sortie pour le 3 novembre (ou le 31 octobre en accès anticipé en cas de précommande) du jeu EA Sports WRC, le nouveau jeu de courses de rally développé par Codemasters.Initialement baptisée Colin McRae Rally et lancée en 1995, renommée en Dirt dans les années 2010, sans oublier les Dirt Rally et autres Showdown, la série se trouve donc un nouveau nom, depuis le rachat de Codemasters par EA, avec, donc, EA Sports WRC.Le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.On nous annonce 18 sites officiels, plus de 600 km de course, 68 voitures, avec quelques véhicules emblématiques de ces 60 dernières années, du WRC, WRC2 et Junior WRC, plein d'améliorations au niveau pilotage et même un mode builder pour créer sa propre voiture.