Payday 3 en bêta ouverte

Publié le Mercredi 6 septembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Tout le monde est invité

Grosse teuf en perspective chez Deep Silver et Starbreeze, avec l'arrivée d'une bêta ouverte pour Payday 3, le jeu de braquage multijoueur en coop. Elle se déroulera sur PC et Xbox du 8 au 11 septembre.Cette bêta propose les personnages de base, Dallas, Hoxton, Chains et Wolf. Tous jouables et avec des capacités qui leur sont propres.Au menu également, la mission « No rest for the wicked », un casse classique, qui demande aux joueurs de voler l’argent dans le coffre d’une banque. Au choix, de manière furtive ou brutale.Le niveau max est à 22 et le niveau max des armes, à 8, pour cette bêta.Inscriptions sur le site officiel