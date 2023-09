Xbox Game Pass : les jeux du mois de septembre

Publié le Mercredi 6 septembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Gris !

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :Mises à jours et contenu téléchargeable :Pour les adhérents au Game Pass Ultimate :Ils nous quittent le 15 septembre :Amazing Cultivation Simulator (PC)