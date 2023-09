- Outrage, un nouveau beat'em all multijoueur

Publié le Jeudi 7 septembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Tar'ta gueule...

Hardball Games, un studio de développement basé à Brighton, en Angleterre, a dévoilé son nouveau jeu, à sortir l'année prochaine, au printemps, sur PC, PS5, Xbox Series mais aussi mobiles (iOS, Android).Outrage, c'est son nom, réunit jusqu'à 32 joueurs pour des combats de rue avec des environnements destructibles. Les joueurs pourront accumuler de la Rage pour devenir plus forts et plus puissants.Plusieurs modes de jeux sont prévus, notamment du Deathmatch solo ou par équipe.D'autres modes comme Domination (contrôle de zones), Survie (série de matchs de 3 minutes façon Battle Royale), Banque de Rage (accumulation de Rage par équipe) ou Crate Crab (Capture the Flag) seront aussi de la partie.Une vidéo a été diffusée :