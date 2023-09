- Mystère à Venise, un nouvel extrait du film

Publié le Jeudi 7 septembre 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Elémentaire, mon cher Watson ?

Désormais à la retraite et en exil à Venise, Hercule Poirot va être invité à une séance de spiritisme dans un palazzo hanté. Lorsque l’un des invités est assassiné, il doit à nouveau reprendre du service pour démasquer le tueur....Mystère à Venise est le prochain film adapté de l'oeuvre d'Agatha Christie mettant en scène le célèbre détective Hercule Poirot. Le film sort le 13 septembre.On retrouve à l'affiche Kenneth Branagh, Kyle Allen (Rosaline), Camille Cottin (la série “Dix pour Cent”), Jamie Dornan (Belfast), Tina Fey (la série “30 Rock”), Jude Hill (Belfast), Ali Khan (6 Underground), Emma Laird (la série “Mayor of Kingstown”), Kelly Reilly (la série “Yellowstone”), Riccardo Scamarcio (John Wick 2) ainsi que Michelle Yeoh (Everything, Everywere all at once).