The Bloodline, un nouveau RPG qui vous laisse libre de vos actes

Publié le Vendredi 8 septembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Tuez qui vous voulez

Développé par Shieldbearer Studios et édité par Hook, The Bloodline est un petit RPG sans prétention qui sortira en accès anticipé sur Steam le 5 octobre prochain.Sa particularité est qu'il vous laissera totalement libre de vos actes. Vous pourrez faire ce que vous voulez, aller là où vous voulez, explorer les régions que vous voulez, apprendre les sorts que vous voulez, utiliser les armes que vous voulez...Reste quand même un but : sauver le monde d'une invasion.