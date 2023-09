Payday 3 dévoile deux nouveaux personnages féminins

Publié le Vendredi 8 septembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Des femmes et des armes...

Pearl est une experte de l’escroquerie et de l’infiltration, aussi douée pour les trafics de rue que pour se rapprocher des milieux huppés, si le jeu en vaut la chandelle. Elle est calculatrice, ne laisse rien au hasard et il est rare que les choses ne se déroulent pas comme elle l’avait prévu. Si la situation l’impose, elle sait même manier les armes à feu. Ne la sous-estimez donc pas, c’est une redoutable guerrière.



Joy, quant à elle, est une hackeuse de génie et une spécialiste de la sécurité. Impitoyable, elle méprise toute forme d’autorité et possède un sens de l’humour assez particulier… Mais dans un braquage, elle représente un véritable atout.

Pour rappel, Payday 3 est disponible en bêta ouverte à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 11 septembre, sur PC et Xbox. Pour fêter ça, Deep Silver et Starbreeze ont dévoilé deux nouveaux personnages féminins, baptisés Pearl et Joy.Deux personnages jouables, qui, avec les 4 de base bien connus des fans, Dallas, Hoxton, Wolf et Chains, font monter à 6 le nombre de héros à incarner durant les parties.Les deux sont à découvrir en vidéo.