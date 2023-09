Publié le Vendredi 8 septembre 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Same old shit?

Marvel, qui ne sait plus trop comment réussir à faire du pognon avec ses personnages et fait donc ses fonds de tiroirs, sortira The Marvels le 8 novembre au cinéma.Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau sont au coeur de cette nouvelle histoire, suite directe du film Captain Marvel que, personnellement, je n'ai pas vu, mais ça ne vous étonnera pas, ça fait plusieurs années déjà que je râle devant le vide intersidéral des scenarii Marvel et que je me suis détourné de cet univers indigeste.On retrouve Captain Marvel aspirée par un vortex Kree et aux pouvoirs qui vont se mêler à ceuix de sa fan, Miss Marvel et de sa nièce, Monica, devenue astronaute. Leur but va bien entendu être de sauver l'univers.Le film est réalisé par Nia DaCosta et met à l'affiche l’écran Brie Larson, Teyonah Parris (la série « Wandavision »), Iman Vellani (la série « Miss Marvel »), Zawe Ashton (la série « Wanderlust »), Gary Lewis (My Son), Seo-Jun Park (Parasite), Zenobia Shroff (la série « The Resident »), Samuel L. Jackson (la série « Secret Invasion »), Mohan Kapur et Saagar Shaikh (la série « Miss Marvel »).Sylvain ne manquera pas d'assister à l'avant-première pour vous en faire un retour avant la sortie du film et vous dire combien il est amoureux de Captain Marvel et combien ce film, comme tous les films Marvel, est le meilleur film de l'univers entier.