Un nouveau trailer pour Projekt Z : Beyond Order

Publié le Vendredi 8 septembre 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Z pour Zombies nazis

Projekt Z : Beyond Order est un FPS en coop qui vous propose de mitrailler la cible favorite des joueurs : des zombies nazis.Durant la Seconde Guerre Mondiale, votre avion se crashe sur une petite île tropicale. Là, vous découvrirez un bunker allemand, dans lequel les nazis se sont amusés à faire quelques expérimentations.Cadre assez atypique pour rencontrer des zombies nazis, vous devrez explorer l'île et les installations ennemies pour trouver un moyen de vous échapper, non sans découvrir les secrets des expériences ennemies.Vous pourrez tenter de survivre seul ou en coopération, qui sera disponible en local et en cross-plateformes.Projekt Z : Beyond Order est encore en développement, mais devrait bientôt sortir sur PC, PS5 et Xbox Series.