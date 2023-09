- Endless Dungeon : la bÃªta fermÃ©e a dÃ©marrÃ©

Publié le Vendredi 8 septembre 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Une bêta payante

La bêta fermée d'Endless Dungeon a ouvert ses portes !Les joueurs PC qui se sont procurés l'édition Last Wish peuvent dès à présent y participer, et faire profiter de leur accès à deux de leurs amis.Pour rappel, Endless Dungeon est une sorte de tower defense aux accents roguelike en temps réel, et à jouer en coopération avec des amis.Bloqués dans un vaisseau abandonné, les joueurs devront avancer progressivement vers la sortie, tout en protégeant leur cristal de vagues d'ennemis incessantes.La bêta fermée prendra fin le 18 septembre 2023, ceux qui ne peuvent / veulent pas s'offrir l'accès à la bêta, pourront toujours jouer à Endless Dungeon après sa sortie sur PC et consoles le 19 octobre prochain.