- Days of Doom, un RPG Roguelite signé Atari

Publié le Lundi 11 septembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le sauveur de l'humanité, c'est vous

Dans Days of Doom, les joueurs vont combattre des monstres sortis tout droit des enfers. Dans ce monde ravagé par les entités infernales, vous allez devoir sauver ce qu'il reste de l'humanité en combattant des zombies, des goules, mais aussi des renégats.Le jeu mélange des éléments de RPG mais aussi des éléments tactiques au tour par tour. Le monde est généré de manière aléatoire.Il est prévu sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et... Atari VCS.