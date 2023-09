- Barbarian Saga: The Beastmaster, un nouveau metroidvania

Publié le Lundi 11 septembre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

A deux, c'est tout

Développé par Dormidin Studios, qui est composé de deux développeurs uniquement, et édité par SelectaPlay, le jeu Barbarian Saga: The Beastmaster est un metroidvania qui s'inspire des classiques du genre tels que Castlevania, Golden Axe ou Ghouls n'Ghosts.Le jeu est entièrement dessiné et animé à la main.Dans ce monde Fantasy, vous allez combattre les cohortes de non-humains qui envahissent les terres d'Arborea. Vous pourrez utiliser les âmes des animaux et des créatures pour vous transformer et gagner en puissance et en compétences.Le jeu sortira sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. La date n'a pas encore été définie.