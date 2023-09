Synced est disponible

Publié le Lundi 11 septembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le Seigneur du Nano

L'éditeur Level Infinite et le développeur NExT Studios viennent de sortir Synced. Il est disponible sur PC, gratuitement et sortira plus tard sur PS5 et Xbox Series.Synced est un nouveau looter-shooter dans un univers de science-fiction. Il se déroule au Meridian, un monde dévasté et peuplé de nanomachines contre lesquelles vous allez combattre. Vous incarnerez un Belliciste, un chasseur de trésors à la recherche d'une nanotechnologie rare connue sous le nom de Nerva. Le jeu se joue en équipe de 3 joueurs. Le twist, c'est que vous pourrez absorber les ennemis vaincus pour vous les réapproprier.Un mode solo est également proposé.