- Silent Rain, un nouveau jeu d'horreur français

Publié le Lundi 11 septembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Die & Retry

Silent Rain est le premier jeu de la Scop (société coopérative de production ou société coopérative et participative) française Seelders Interactive.Réalisé en grande partie par un seul artiste Kévin Sauts, le jeu sort le 20 octobre sur Steam . Une démo est d'ores et déjà disponible.Il s'agit d'un cache-cache coopératif jouable en solo ou jusqu'à 4, dans lequel chacune de vos morts permettra d'aller un peu plus loin dans le jeu. Il se déroule dans un manoir et il ne faut pas se faire attraper par le propriétaire des lieux...