- Mortal Kombat 1, avec Jean-Claude Van Damme

Publié le Lundi 11 septembre 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Complètement raté

Jean-Claude Van Damme, en version jeune (et franchement ratée) comme on pouvait le voir dans le film Bloodsport, sera à l'affiche de Mortal Kombat 1.Cette skin sera incluse dans le Kombat Pack, qui sera soit-dit en passant disponible avec les Éditions Premium et Kollector de Mortal Kombat 1.Mortal Kombat 1 sortira sur PS5, Xbox Series et PC le 19 septembre 2023.