- My Time at Sandrock dévoile un nouveau trailer de gameplay

Publié le Lundi 11 septembre 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Si j'avais un marteau...

My Time at Sandrock est un jeu développé par Pathea Games et édité par Focus Entertainment. C'est un nouveau jeu se déroulant dans l'univers des "My Time" (dont le plus célèbre est sans doute My Time at Portia).Disponible en accès anticipé sur PC depuis mai dernier, il sortira le 2 octobre prochain en version finale.Pour rappel, il s'agit d'un jeu de gestion dans lequel vous allez devoir faire fleurir votre cité, en qualité de "nouveau constructeur". Il vous faudra développer l'agriculture, la production, mais aussi la défense, en construisant les bâtiments nécessaires. Tout en essayant aussi de respecter les envies et demandes des villageois.Vous pourrez aussi explorer les environs pour en apprendre plus sur la région, mais aussi récupérer des matières premières ici et là, indispensables à vos créations.Une nouvelle vidéo a été dévoilée.