Cultures of Oceania, le nouveau DLC de Humankind est sorti

Publié le Mardi 12 septembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On se fait un haka ?

Le jeu de stratégie type 4X (eXplore, eXploit, eXpand, eXterminate) disponible depuis 2020 sur PC et consoles Xbox et Playstation, j'ai cité Humankind, s'offre un nouveau DLC baptisé Cultures of Oceania. Et il vient de sortir.Ce DLC ajoute 6 nouvelles cultures - soit 6 nouvelles factions jouables - provenant d'Océanie. Pama-Nyungan (esthète), Polynésiens (expansionniste), Rapa Nui (constructeur), Māori (militariste), Hawaïens (agraire) et Néo-Zélandais (scientifique)Chacune de ces nouvelles cultures est orientée vers un domaine différent et accompagnée d'une nouvelle merveille : Uluru, Le Lagon d'Aitutaki, Gamme Bungle Bungle, Volcan Whakaari, le palais royal de Papeʻete et l'observatoire du Mauna KeaPour accompagner ce DLC, une mise à jour gratuite est prévue, ajoutant une nouvelle faction : Les Pirates des Caraïbes, et améliorant le gameplay naval et les systèmes de gestion de ressources.