Le shoot'em up Savant - Ascent REMIX repoussé au 29

Publié le Mardi 12 septembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Avec des rayons-laser

Initialement prévu cette semaine, le jeu Savant - Ascent REMIX est repoussé au 29 septembre. Développé par D-Pad Studio, le jeu est un mélange de Shoot'em up et de platformer, prévu sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch mais aussi iOS et Android.Il s'agit du remake du premier jeu développé par le studio, à qui l'on doit, depuis, Owlboy.Et ça se passe face à des robots qui lancent des rayons laser. La classe, quoi. Vous incarnez l'alchimiste, qui quitte sa tour pour s'opposer à une force inconnue. Le tout en musique. 36 nouveaux morceaux ont été ajoutés.