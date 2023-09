Lies of P : des armes et des objets

Publié le Mardi 12 septembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

P machinery

Les développeurs de Neowiz ont mis en ligne deux nouvelles vidéos de leur prochain jeu, Lies of P, toujours attendu sur PC, consoles Playstation et Xbox le 19 septembre 2023.Pour rappel, dans Lies of P, vous allez incarner un Pinocchio aux airs de Timothée Chalamet, c'est dire s'il a une gueule de con.Il se déroule dans un monde façon Dark Belle Epoque. P est une marionnette qui évolue dans les rues d'une ville en ruines et qui va devoir faire des choix : mentir la rendra plus humaine mais cela ira avec des inconvénients... Le but est d'ailleurs de retrouver son créateur, Geppetto, disparu dans la sombre cité de Krat, pour espérer devenir humaine.La première vidéo devoile les armes, la seconde les équipements.