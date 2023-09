L'Atari 2600+ disponible en précommande

Publié le Mardi 12 septembre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Mais pourquoi ?

L'Atari 2600+ est disponible en précommande. Il sortira le 17 novembre 2023 au prix de 119,99 €. Pour info, il s'agit d'une version "remasterisée", modernisée, de la console d'origine sortie en 1977 (1981 en France).L'Atari 2600+ sera proposé avec une cartouche 10 jeux en 1 ainsi qu’une réplique du Joystick CX40+ original. La manette de jeu CX-30 avec cartouche multi-jeux 4-en-1 sera également disponible seule au prix de 34,99 €.La manette CX-40 seule sera vendue au prix de 22,99 €. Les cartouches de jeu de Berzerk Enhanced Edition et Mr. Run and Jump seront également disponibles sur l'Atari 2600+ au prix de 29,99 € .Les cartouches originales du 2600 et 7800 seront compatibles.