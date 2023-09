The Troop, un nouveau jeu tactique au tour par tour

Publié le Mercredi 13 septembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

On va marcher au pas

The Troop est un nouveau jeu tactique au tour par tour, développé par PLA Studios, édité par Giant Flamme et qui est annoncé pour le 10 octobre en accès anticipé sur PC.La version finale du jeu, elle, est annoncée pour 2024.Basé sur la Seconde Guerre Mondiale, et plus particulièrement sur la fin de cette triste période, le jeu débute le 6 juin 1944 et va vous faire découvrir les force britanniques et canadiennes en Normandie, face aux forces allemandes.On vous laisse découvrir ça en vidéo :