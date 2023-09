- The Witcher: Path of Destiny, un jeu de plateau signé CD Projekt Red

Publié le Mercredi 13 septembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Je vais peut-être me laisser tenter...

Créé par Go On Board et édité par CD Projekt Red, The Witcher: Path of Destiny est un jeu de plateau dans l'univers de The Witcher. Il lance son Kickstarter le 19 octobre prochain. Et sera proposé en plusieurs langues : polonais, anglais, tchèque, espagnol, italien et français, bien entendu.Si vous voulez participer à ce financement participatif, allez sur le site officiel Des figurines sont prévues, un beau plateau et, bien entendu, plein de goodies si vous y mettez le prix.Le jeu est présenté brièvement en vidéo :