Publié le Mercredi 13 septembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Alors on danse ?

F1 Manager 23 est sorti en boîte sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, au prix de 54,99 €. Pour rappel, F1 Manager 2023 est un jeu de course et de gestion d'écurie de Formule 1.Sont incluses les écuries officielles, les pilotes officiels, les circuits officiels, les constructeurs officiels...vous pourrez tenter votre chance dans le mode carrière, ou profiter simplement de scénarios conçus à partir d'images d'archives de F1 dans le mode "Race Play".Déjà disponible depuis fin juillet en téléchargement, voilà désormais de quoi l'avoir en physique, donc.