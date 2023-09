Stray Souls dévoile l'histoire de son héros

Publié le Jeudi 14 septembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de flingue

Jeu de survie et d'horreur psychologique développé par le studio indépendant Jukai Studio, Stray Souls a dévoilé une nouvelle vidéo pour présenter l'histoire de son protagoniste, Daniel, en possession d'une arme particulière, celle utilisée par John Wilkes Booth pour assassiner Abraham Lincoln. Et elle détient un pouvoir mystique...Le jeu plonge les joueurs dans le sombre passé d'une petite ville reculée du Midwest des Etats-Unis avec au programme, fantômes, monstres et cauchemars en tout genre.Il devrait sortir le 31 octobre sur PS4, PS5, Xbox Series, mais aussi PC et Android.