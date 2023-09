- Disgaea 7 : Vows of the Virtueless s'offre une démo

Publié le Mercredi 13 septembre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

On teste ?

Disgaea 7: Vows of the Virtueless est annoncé pour le 3 octobre prochain sur PS4, PS5 et Nintendo Switch, et non plus le 6 octobre comme initialement prévu. NIS America vient aussi d'officialiser la sortie d'une démo jouable pour son jeu, histoire de le tester avant de l'acheter.Pour rappel, l'histoire vous entraîne dans le Royaume démoniaque de Hinomoto, alors que l'époque des guerriers héroïques touche à sa fin. Fuji, un samuraï paresseux et Pirilika, une adepte du Bushido, vont devoir faire équipe pour lutter contre un régime totalitaire et tyrannique.Il s'agit d'un Tactical RPG, et il bénéficiera de nouvelles fonctionnalités par rapport aux précédents opus.