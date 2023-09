- Vampire : The Masquerade New York Bundle sort le 29 septembre

Publié le Mercredi 13 septembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Pourquoi pas ?

Vampire : The Masquerade New York Bundle est la réunion de deux visual novels, à savoir Coteries of New York et Shadows of New York sera mis en vente le 29 septembre.Il sera proposé sur Nintendo Switch et sur PS4.Le premier jeu permet de découvrir New York avec les yeux d'un jeune vampire, tiraillé entre deux clans, les Camarilla et les Anarchs. Il faudra choisir son personnage parmi trois autres clans, Ventrue, Toreador et Brujah.Le deuxième permet d'incarner un joueur membre du clan Lasombra et il doit enquêter sur la mort du chef des Anarchs, à New York.Ces deux jeux se déroulent dans l'univers du jeu de rôle Vampire : la Masquerade. Ils seront proposés en français.